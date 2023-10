La voglia di fuga dalla realtà spinge sempre di più a rifugiarci in situazioni più vicine alla natura, ma paradossalmente questo avviene più in maniera simulata che altro, creando uno strano cortocircuito logico. La recensione di Japanese Rural Life Adventure, in esclusiva su Apple Arcade, tratta di uno dei tanti esempi di videogiochi che fanno leva sul fascino della vita agreste per trascinarci all'interno delle loro meccaniche, fatte di fitti ingranaggi ben oliati dei quali ci troviamo a seguire il perfetto movimento. "Sempre più giovani scelgono di vivere in campagna", ci dice l'arcigno Proprietario del terreno non appena mettiamo piede nella nostra nuova casa all'inizio della storia, "eppure in pochi resistono", tanto per accoglierci nel migliore dei modi. Il burbero signore sintetizza perfettamente il concetto principale di questo gioco: alla ricerca della tranquillità nella natura, ci troviamo in verità incastrati in un'enorme quantità di attività che scandiscono la giornata e ci incanalano in una lenta progressione prestabilita.

È ironico che la voglia di libertà e il ritorno alla natura venga rappresentato come una rigorosa organizzazione dei tempi di lavoro secondo l'inflessibile meccanica della micro-gestione di tantissime attività tra cure domestiche, riparazioni, quest e gestione dei campi, ma questa opposizione di fondo funziona alla perfezione, come abbiamo visto anche in altri titoli simili. Tutto si basa sul fascino malinconico dell'ambientazione che cattura immediatamente il giocatore e lo trascina all'interno di un gameplay irresistibile.

In questo caso, oltre alla bellezza campestre, il gioco può contare anche sulle particolari atmosfere nipponiche, calandoci inesorabilmente in questo magico mondo fatto di "tranquillità" e buoni sentimenti. L'effetto di questo misto è facilmente riscontrabile in giochi come Harvest Moon, Stardew Valley e Animal Crossing, non per nulla diventati tutti dei grandi successi. A Japanese Rural Life Adventure manca sicuramente un tocco di originalità e quel quid aggiuntivo in termini di gameplay che possa farlo veramente emergere rispetto a una concorrenza sempre più ampia e agguerrita, ma l'atmosfera della campagna giapponese può sopperire a queste lacune.