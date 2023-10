Steam Deck, i 20 giochi più giocati di settembre 2023 vedono Baldur's Gate 3 battere tutti

Sono stati svelati i giochi più giocati, in termini di numero di ore, su Steam Deck durante il mese di settembre 2023. Il vincitore è Baldur's Gate 3, l'enorme e amato GDR di Larian. Vediamo però la classifica completa del 20 giochi più giocati:

Baldur's Gate 3 Starfield Cyberpunk 2077 Elden Ring Armored Core VI Fires of Rubicon Stardew Valley Sea of Stars No Man's Sky Vampire Survivors Red Dead Redemption 2 GTA 5 Dave the Diver The Binding of Isaac Rebirth Hogwarts Legacy Brotato Slay the Spire Fallout 4 The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Hades The Witcher 3 Wild Hunt

L'informazione proviene dalla pagina ufficiale su X di Steam Deck, come potete vedere qui sotto, la quale chiede ai giocatori quali titoli hanno giocato in questo periodo.

La classifica di Steam Deck mostra tanti nomi noti e spesso presenti nella Top 20, ma in cima troviamo i grandi GDR dell'ultimo periodo. Baldur's Gate 3 ha saputo dominare, ma ovviamente bisogna ricordare che Starfield è disponibile anche tramite piattaforme, come Game Pass, che non sono conteggiate in questo classifica.