Detective Pikachu: Il Ritorno, un trailer sulla storia spiega gli eventi precedenti

Detective Pikachu: Il Ritorno è protagonista di un nuovo e simpatico trailer narrativo che si incentra sulla storia del nuovo capitolo, con il protagonista stesso che racconta in prima persona gli eventi precedenti a questo gioco, svelando alcuni retroscena per chi non avesse provato il primo gioco della serie.

Autodefinendosi senza mezzi termini un "grande detective", Pikachu ripercorre alcuni eventi andati in scena nel primo capitolo della serie, quando il protagonista e il suo partner Harry si sono ritrovati all'interno di un caso particolarmente complesso.

Durante questa missione, la coppia si è separata in seguito a un incidente.

Harry scomparve all'improvviso e Pikachu si ritrovò così senza memoria, vagando senza metà per la città e in confusione totale.