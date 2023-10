Sony è costretta a creare dei giochi multiplayer validi per poter crescere, dice Chris Dring

Una scelta giusta e praticamente obbligata

Tuttavia, per Dring la scelta è giusta ed è praticamente inevitabile. "Sfortunatamente, a meno che Sony non riesca a costruire dei giochi multiplayer solidi in modo da avere ricavi più consistenti nel business del software, farà fatica a crescere in maniera significativa", ha spiegato Dring.



Il giornalista ha poi riferito che la compagnia si è mossa tardi in questo ambito, ma può contare sul vantaggio del pubblico dedicato attraverso il PSN, che garantisce già una notevole platea di giocatori, ma deve trovare dei giochi giusti, in grado di funzionare a dovere in ambito live service.

Come riferito da Dring, "la base installata di PlayStation non è cresciuta molto in 20 anni", aggiungendo che "i ricavi sono aumentati grazie ad abbonamenti e canali digitali", ma "la crescita in queste aree sta rallentando".



Questo non significa un passaggio diretto esclusivamente ai multiplayer, ovviamente: "I giochi single player sono in grado di genere profitto e Sony ha dato prova di questo", ha aggiunto Dring. "Ma sono soggetti a forti rischi e la crescita in questo ambito è molto graduale. I giocatori stanno gravitando verso i live service, che generano invece degli introiti giganteschi, ha dunque senso che sia l'ambito su cui vogliono puntare".