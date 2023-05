PS5: 12 giochi live service in sviluppo, Sony aumenta gli investimenti per nuove IP

Stando alle parole di Hermen Hulst, il capo dei PlayStation Studios, al momento sono in produzione 12 giochi live service per PS5. Questo dettaglio è stato svelato durante una presentazione per gli azionisti Sony incentrata sull'ecosistema PlayStation, dove tra l'altro abbiamo appreso che la compagnia sta incrementando gli investimenti in questo settore e nella creazione di nuove IP.

Non è un segreto che Sony stia puntando con convinzione al mercato dei live service, che rappresentano una potenziale fonte di guadagni davvero massiccia. In precedenza si era parlato di 10 giochi in sviluppo da team interni e non, ma a quanto pare nel frattempo se ne sono aggiunti di nuovi.

A tal proposito ricordiamo che sempre Hulst recentemente ha dichiarato che l'obiettivo non è creare solo copie di Fortnite e Destiny, piuttosto la compagnia punta a diversificare la propria offerta ludica, proponendo giochi live service caratterizzati da generi, esperienze e modelli di business differenti.

Nella presentazione per gli azionisti apprendiamo inoltre che in tal senso gli investimenti da parte della compagnia sono aumentati drasticamente dal 2019 a oggi e continueranno a crescere anche in futuro. Ad esempio per l'anno fiscale 2025 (1 aprile 2024 - 31 marzo 2025) verranno ripartiti al 60% per giochi live service e il restante 40% per quelli basati su modelli di business tradizionali.

Sony inoltre intende aumentare gli investimenti per la creazione di nuove IP per accrescere e rinnovare il portfolio delle sue esclusive. Come possiamo vedere nel grafico qui sopra gli investimenti per nuovi franchise nel 2019 rappresentavano solo il 20% del totale, mentre lo scorso anno fiscale si è arrivati al 40%.

Inoltre come riportato in precedenza, la compagnia punta di pubblicare almeno due esclusive PS5 maggiori ogni anno.