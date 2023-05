PlayStation Plus Extra e Premium a 14,1 milioni di abbonati, quasi un terzo del totale

Stando ai dati ufficiali condivisi da Sony in un documento per gli azionisti, PlayStation Plus Extra e Premium sono a quota 14,1 milioni di utenti e rappresentano il 30% del totale degli abbonati al servizio, confermando dunque il successo dei due tier introdotti lo scorso anno.

Nello specifico, alla fine di marzo 2023 PS Plus Extra ha raggiunto quota 6,1 milioni di iscritti (il 13% del totale), mentre a quanto pare PlayStation Plus Premium sta riscuotendo maggiore successo, visto che ha raggiunto gli 8 milioni di abbonati (il 17% del totale).

Il mese scorso la compagnia ha svelato che gli utenti totali di PlayStation Plus sono 47,4 milioni. Di conseguenza grazie a queste informazioni possiamo arrivare alla conclusione gli iscritti al tier Essential, ovvero quello base, sono circa 33,3 milioni.

Inoltre, come possiamo vedere dal grafico fornito da Sony nell'immagine qui sopra, gli abbonati che passano ai livelli Extra e Premium sono in crescita costante sin dal lancio avvenuto nel maggio del 2022, quindi è probabile che entro la fine dell'anno le percentuali saranno persino maggiori.

Nella stessa presentazione Sony ha anche promesso che pubblicherà almeno due grosse esclusive PS5 ogni anno e coprirà ogni genere videoludico maggiore.