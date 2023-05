PS5: Sony vuole pubblicare almeno due grosse esclusive ogni anno e coprire ogni genere maggiore

Durante la notte si è svolta una presentazione per gli azionisti Sony tutta incentrata su PS5 e in generale l'ecosistema PlayStation, dove sono stati svelati alcuni interessanti dettagli sui piani futuri della divisione gaming. Ad esempio, apprendiamo che la compagnia punta di pubblicare almeno due giochi di grande portata ogni anno e intende coprire ogni genere videoludico maggiore.

"Genere maggiore" è una definizione piuttosto vaga, ma in tal senso ci viene in aiuto una delle slide del report ufficiale della compagnia che include in questa categoria gli action, gli sparatutto, i GDR, i platformer, i giochi di corse e quelli sportivi.

Detto questo, rimane comunque un'affermazione che lascia spazio a interpretazioni. Ad esempio Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok sono due "action", ma Sony potrebbe catalogarli anche come "GDR" visto che presentano alcune meccaniche di questo genere.

Nella stessa sezione viene confermato inoltre che Sony in futuro pubblicherà un mix di giochi single player e titoli live service, bilanciando le uscite tra grandi franchise e nuove IP ancora da svelare. A proposito di questo ultimo punto, chissà se magari ne sapremo di più proprio durante il PlayStation Showcase in programma per questa sera.

Sony parla anche di espandere l'ecosistema su nuove piattaforme (PC e dispositivi mobile) e tramite altri medium, come cinema, libri, musica e parchi divertimento, prendendo spunto dall'esempio qui sopra.