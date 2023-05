PlayStation: il cloud è fondamentale per Sony e ha piani 'aggressivi' per accelerarne la crescita

Stando alle parole di Jim Ryan, il boss di Sony Computer Entertainment, il cloud avrà un ruolo di primo piano nel futuro di PlayStation, che ha dei piani "interessanti e piuttosto aggressivi" per velocizzare la sua crescita in questo settore.

Come segnalato da Tom Warren di The Verge, queste dichiarazioni arrivano dalla presentazione che si è svolta stanotte per gli azionisti di Sony focalizzata sulla divisione gaming, dove abbiamo appreso anche che sono in sviluppo 12 giochi live service per PS5 e stanno aumentando gli investimenti per la creazione di nuove IP.

"Il cloud sarà fondamentale per permetterci... di sfruttare il trend della mobilità. Abbiamo alcuni piani abbastanza interessanti e piuttosto aggressivi per accelerare le nostre iniziative nello spazio del cloud che si svilupperanno nei prossimi mesi", ha detto Ryan.

Come sappiamo Sony al momento offre un servizio di cloud gaming integrato nell'abbonamento PlayStation Plus Premium che permette di fruire di una selezione limitata di giochi, ma dalle parole di Ryan sembrerebbe che nel prossimo futuro (parla di mesi) ci saranno delle novità importanti in questo ambito.

Il boss di SIE non ha aggiunto altri dettagli in merito, ma vale la pena ricordare che la compagnia ha creato il Sony Interactive Entertainment's Future Technology Group (FTG), una divisione che ha come obiettivo la guida della "rivoluzione del cloud gaming", con l'idea di portare "videogiochi di qualità console su qualsiasi dispositivo".