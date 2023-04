Sony punta al cloud gaming, tra PlayStation Q Lite e nuove assunzioni

Come riferito da The Verge in un recente articolo di approfondimento, sembra che Sony stia effettuando una spinta generale verso il cloud gaming con le ultime novità emerse da parte della compagnia nipponica, compresa la presunta PlayStation Q Lite portatile per il remote play e nuove assunzioni proprio in questo ambito.

Nella fattispecie, in questi giorni sono emersi annunci di lavoro per 22 posizioni, all'interno di Sony PlayStation, tutte incentrate nell'ambito del cloud gaming e in particolare nella sviluppo di tale tecnologia nell'ottica di "intraprendere una visione strategica per lo streaming e il cloud gaming in PlayStation".

"Siete degli innovatori nell'ambito dei prodotti in cloud streaming? Allora sarete d'accordo sul fatto che il cloud gaming sia sulla giusta strada per diventare un elemento di grande rilevanza nell'industria dei videogiochi", si legge in una parte di un annuncio di lavoro per un Director of Product Management for Cloud Gaming, pubblicato proprio da Sony.

Oltre a questo, la compagnia sta cercando anche cinque senior platform engineer, tre software engineer, due technical project manager e almeno un technical writer, oltre a quattro reliability engineer e vari altri elementi da piazzare in questo specifico ambito tecnologico.

Questi ruoli dovrebbero rientrare nel Sony Interactive Entertainment's Future Technology Group (FTG), una divisione che, a detta della stessa Sony, ha come incarico la guida della "rivoluzione del cloud gaming", nientemeno, con l'idea di portare "videogiochi di qualità console su qualsiasi dispositivo".

Insomma, sembra proprio che Sony PlayStation abbia intenzione di fare molto sul serio con il cloud gaming e questa nuova divisione dovrebbe rappresentare una parte importante dello sviluppo tecnologico futuro della compagnia, in ambito videoludico.

Una dimostrazione di questo è data anche dalla recente emersione delle informazioni sulla presunta PlayStation Q Lite, ovvero un dispositivo portatile appositamente studiato per poter giocare in mobilità, sfruttando la funzione di remote play di PS5, sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali al riguardo. Secondo alcune fonti, come Tom Henderson, questo dispositivo avrebbe già un periodo di uscita fissato per novembre 2023, forse in corrispondenza con altri sviluppi in ambito cloud gaming da parte di Sony.