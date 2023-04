PICO G3: annunciato il nuovo headset VR all-in-one per le imprese

In occasione della fiera Laval Virtual che si sta svolgendo in Francia, oggi PICO ha annunciato PICO G3, il nuovo visore VR 3DoF All-in-One che promette prestazioni ancora più elevate e dotato di caratteristiche all'avanguardia e studiate appositamente per soddisfare le esigenze delle imprese, ponendosi dunque come un potenziale concorrente del Meta Quest Pro.

In particolare il PICO G3 vanterà un display più vivido, una batteria di maggiore capacità e una frequenza di aggiornamento più alta. Inoltre sarà presente il nuovo sistema operativo PICO che garantirà continuità azienda e un'esperienza realistica.

Il visore come detto in precedenza è progettato specificamente per le imprese e mira a soddisfare le esigenze di vari settori, tra cui istruzione, sanità, formazione e marketing. È uno dei primi modelli ad adottare il chipset XR2, che garantisce una maggiore velocità e un'esperienza di utilizzo più fluida. Il sistema di rilevamento 3Dof invece permette un accesso velocizzato, semplificato e scalabile ai contenuti e consente anche l'utilizzo del visore e della sua tecnologia da parte di più utenti simultaneamente, una funzionalità particolarmente utile ad esempio in ambienti scolastici o durante degli eventi.

PICO G3 monta il processore Snapdragon XR2 di Qualcomm con 128 GB di memoria e 6 GB di RAM LPDDR4X. Presente inoltre l'ultima versione di PICO OS, che offre un'interfaccia più user-friendly e una batteria da 5300 mAh, compatibile con Qualcomm Quick charge 3.0, che consente di eseguire le applicazioni per diverse ore senza interruzioni.

Il dispositivo è stato disegnato con una forma bilanciata: l'HMD è posto sul lato anteriore e il contenitore della batteria su quello posteriore, con il dispositivo che è stato progettato per risultare leggero e confortevole e per consentire l'uso di occhiali. Il cuscinetto di appoggio per il viso è rimovibile, in modo da consentire la pulizia di tutte le componenti dell'headset dopo l'utilizzo.

La risoluzione full HD di PICO G3 è ottenuta grazie alle lenti Fresnel, che riducono gli effetti di distorsione e dispersione e correggono l'"alone" causato dalla luce diffusa. Il display ad alta densità del visore si combina a una risoluzione 4K, per offrire una profondità, chiarezza e fluidità dell'immagine. La regolazione IPD a 3 posizioni consente inoltre di ottenere un'immagine più chiara che riduce le vertigini e l'affaticamento degli occhi.

La PICO Business Suite, integrata in PICO G3, garantisce una personalizzazione avanzata del visore, con gli utenti che avranno accesso a impostazioni e configurazioni aggiuntive, inclusea l'abilitazione della modalità kiosk e il controllo e lo streaming dei contenuti tra più dispositivi in rete.

PICO G3 sarà disponibile al prezzo consigliato di 399 euro tramite il PICO Enterprise Channel, con i preordini che avranno inizio da oggi, mercoledì 12 aprile 2023.