Aliens: Fireteam Elite arriva su Nintendo Switch in versione cloud, ecco la data di uscita

Ubitus ha annunciato che pubblicherà la versione cloud di Aliens: Fireteam Elite su Nintendo Switch, con data di uscita fissata per il 26 aprile 2023.

I preorder per il momento sono disponibili nell'eShop americano (ma a breve dovrebbero iniziare anche nei nostri lidi), con il prezzo della versione standard fissato a 29,99 dollari, mentre quello della Deluxe è di 59,99 dollari. Quest'ultima include il gioco base e le espansioni "Pathogen", l'Endeavor Pass e il "Endeavor Veteran Pack". Inoltre è anche disponibile una demo gratuita.

La versione Nintendo Switch di Aliens: Fireteam Elite supporterà il cross-play con le versioni del gioco già pubblicate in precedenza su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC (via Steam). Chiaramente, trattandosi di una versione cloud, è necessario rimanere connessi a internet per fruire del gioco.

Aliens: Fireteam Elite è uno sparatutto in terza persona cooperativo di sopravvivenza ambientato nell'iconico universo Alien, in cui una squadra formata da soldati Marine agguerriti affronta una lotta disperata volta a contenere la minaccia dello Xenomorfo. I giocatori potranno impersonare varie classi di soldato dotate di equipaggiamento, abilità e ruoli unici e utilizzare un vasto arsenale di armi e modifiche e accessori. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Aliens: Fireteam Elite.