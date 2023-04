PlayStation portatile "Q Lite" per remote play: schermo e design secondo Tom Henderson

Dopo giorni di speculazioni varie, Tom Henderson ha confermato, attraverso il suo sito Insider-Gaming, l'esistenza di una nuova PlayStation portatile identificata con il nome in codice "Q Lite", dedicata esclusivamente al Remote Play e dunque a tutti gli effetti una sorta di periferica da utilizzare in connessione con una PS5.

Questa sorta di PlayStation portatile non ha dunque nulla a che vedere con una vera e propria console portatile come potrebbe essere una Vita 2, né con una console dedicata al cloud gaming, come sembrava emergere dalle parole di Jeff Grubb. Q Lite non si appoggia infatti a un sistema di server indipendente ma funziona attraverso la funzione di Remote Play specifica di PS5.

In sostanza è un accessorio che consente di giocare in mobilità ma sfruttando la rete creata da una console PS5 attraverso la funzionalità in questione, utilizzando un sistema di streaming adattivo che punta a 1080p e 60 frame al secondo.

In base a quanto riferito da Insider-Gaming, questa misteriosa Q-Lite sarebbe simile a un controller DualSense, replicandone praticamente l'interfaccia, ma dotata di uno schermo da 8 pollici con touch screen al centro. Sono presenti i grilletti adattivi e il feedback aptico del DualSense, oltre alle varie caratteristiche che ci si può aspettare da un dispositivo portatile come casse audio, tasti per il volume, un jack per le cuffie e altro.

Secondo Henderson, Q Lite sarebbe attualmente nella fase di controllo qualità e dovrebbe uscire prima della rumoreggiata PS5 Pro ma dopo un altro nuovo hardware di cui si vocifera da tempo, ovvero il lettore disco rimovibile per PS5.