Nuova PlayStation portatile? Non PS Vita 2 ma una console per lo streaming, dice Grubb

Di recente sono emerse voci di corridoio su una possibile PlayStation portatile da parte di Sony, partite da vari insider, che hanno fatto pensare a un successore di PlayStation Vita, ma secondo Jeff Grubb la questione potrebbe essere fuorviante, visto che il dispositivo in sviluppo presso la compagnia potrebbe effettivamente essere vero ma dedicato probabilmente solo al gioco in streaming.

In un tweet recente, il noto giornalista/insider non esclude affatto l'esistenza di una console portatile da parte di Sony, ma questa non sarebbe propriamente una PlayStation Vita 2, quanto piuttosto un dispositivo dedicato al gioco in streaming.



"Sto andando al Super Nintendo World e vedo in giro diverse affermazioni su una potenziale Vita 2 e vorrei ridimensionare queste aspettative", ha affermato Grubb nel messaggio in questione. "Ho sentito parlare solo di un dispositivo portatile dedicato al cloud gaming e allo streaming".

Si tratterebbe dunque effettivamente di una macchina da gioco portatile da parte di Sony, nel caso, ma dedicata solo allo streaming e dunque con hardware dedicato molto più semplice di quanto si potrebbe pensare. Considerando la scelta di abbandonare il mercato portatile fatta con la fine di PlayStation Vita, questa è in effetti una scelta più comprensibile da parte di Sony.

Con la compagnia impegnata al momento sul supporto sia di PS5 che di PlayStation VR2, difficilmente ci sarebbe spazio anche per un hardware portatile dedicato, mentre l'idea di una console portatile corrispondente in tutto e per tutto a PS5 al momento sembra un po' complicata da realizzare.