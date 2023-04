PS5 Pro: nuovi dettagli nei prossimi due mesi, dice un noto leaker

Il noto leaker Tom Henderson ha parlato nuovamente di PS5 Pro nel corso del suo ultimo livestream, dicendo che nuovi dettagli sulla console emergeranno nei prossimi due mesi e aggiungendo che Sony sta lavorando anche ad altro hardware PlayStation.

Come ricorderete, un paio di settimane fa Henderson ha dichiarato che PS5 Pro è in sviluppo e uscirà nel 2024, mentre PS6 arriverà nel 2028: sono queste le finestre di lancio indicate internamente dalla casa giapponese, stando alle fonti del leaker.

Henderson ha ribadito che si tratta di due console distinte e non dello stesso progetto, e che in base alle prime specifiche di cui si vocifera probabilmente PlayStation 5 Pro proverà a consolidare i 4K a 60 fps e magari a potenziare il supporto al ray tracing piuttosto che puntare agli 8K.

Detto questo, il leaker ha rivelato che Sony sta lavorando anche a un altro hardware PlayStation, senza però precisare se si tratti o meno della PS5 con lettore disco estraibile di cui ha già abbondantemente parlato e che dovrebbe fare il proprio debutto nei negozi a settembre.

Nel riferirsi infine al possibile annuncio entro l'anno di GTA 6, che a suo avviso uscirà solo su PS5 e Xbox Series X|S, Henderson ha spiegato che le notizie che riporta sono sempre verificate in qualche modo, che si tratti di screenshot, documenti o NDA che le fonti gli forniscono per legittimare le informazioni.