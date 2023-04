Guardiani della Galassia Vol. 3, il nuovo teaser trailer mostra Groot da adulto

Guardiani della Galassia Vol. 3 è protagonista di uno spettacolare teaser trailer che mostra Groot da adulto ma non solo: nel video sono presenti tutti i protagonisti del film diretto da James Gunn, che farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche il prossimo 3 maggio.

Il regista, attualmente a capo dei DC Studios insieme a Peter Safran, ha dichiarato che la durata di Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà notevole ma non è stato sprecato un secondo: le due ore e mezza della pellicola serviranno per raccontare nel migliore dei modi la conclusione della saga.

Dicevamo però di Groot, che come saprete è un personaggio diverso rispetto a quello che abbiamo conosciuto nel primo capitolo, che ha vissuto un'adolescenza complicata fra Infinity War ed Endgame, e che infine si presenta in questa nuova avventura con capacità inedite e sorprendenti.

Le brevi sequenze che lo mostrano in azione nel teaser trailer, infatti, rivelano che l'albero antropomorfo è ora in grado di impugnare armi da fuoco non solo con le mani ma anche facendo crescere dei rami al volo dal proprio corpo, diventando così una sorta di torretta d'assalto vivente.