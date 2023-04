PlayStation, nuova console portatile in arrivo? Lo suggerisce Tom Henderson

PlayStation starebbe lavorando a una nuova console portatile, o almeno è ciò che suggerisce Tom Henderson: il noto leaker ha voluto specificare che l'hardware inedito targato Sony, di cui ha parlato in un recente streaming, non è mai stato citato in precedenza.

Facile dunque andare per esclusione: Henderson ha detto che nuovi dettagli su PS5 Pro arriveranno nei prossimi due mesi, e nella stessa occasione ha discusso anche delle prime informazioni su PS6, che stando alle sue fonti dovrebbe debuttare nel 2028.

Ricorderete inoltre di come il leaker abbia già parlato della PS5 con lettore disco estraibile, un modello che sostituirà le due versioni della console attualmente in vendita, ovverosia la Standard e la Digital Edition, e che a suo dire uscirà a settembre.

Coperte tutte queste caselle, come hanno subito fatto notare i follower di Henderson, l'unica cosa che rimane è appunto una nuova PlayStation portatile, che segnerebbe un ritorno clamoroso per l'azienda giapponese in un settore che per diversi anni sembrava essere stato monopolizzato dagli smartphone.

Il leaker dice che non si tratta di un pesce d'aprile, ma non si sbilancia. Di recente ha chiarito che i suoi report si basano sempre su informazioni concrete e verificate attraverso immagini, documenti o NDA esibiti dalla fonte di turno, e non c'è motivo di dubitare che anche stavolta le cose stiano in questo modo.