Sword Art Online: il cosplay di Asuna di unico_cos si immerge in acqua

Sword Art Online ricrea i propri personaggi in ogni nuovo arco narrativo, proponendo nuovi mondi e nuove regole. Nell'arco di Alfheim, Asuna è una principessa da salvare, in stile fatato. Ora, possiamo vedere un nuovo cosplay di Asuna da unico_cos.

unico_cos ci propone un cosplay fedele del personaggio, con tanto di ali da fata. In questo caso, il personaggio sembra quasi una ninfa d'acqua, visto che lo scatto è stato fatto in un fiume, con la cosplayer parzialmente immersa in acqua. Il risultato finale è una fotografia di qualità, colorata e interessante da vedere.

Se siete fan di Asuna da Sword Art Online, allora dovreste vedere il cosplay di Asuna di foxy_wy_wy è coperto dai fiori. Citiamo ancheil cosplay di Asuna di pussecka è semplicemente divino. Ecco poi anche il cosplay di Asuna di so.fittv ci riporta nell'anime, ma in 3D. Come non parlare del cosplay di Asuna di akatsuki_kuruma la trasforma in una ninfa d'acqua. Chiudiamo con il cosplay di Asuna di hhyakkimaru è in versione Alfheim.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Asuna realizzato da unico_cos? Il personaggio di Sword Art Online è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?