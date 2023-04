Redemption Reapers: versione PS5 annunciata con upgrade gratuito, ma le versioni fisiche ritardano

Binary Haze Interactive - editore - e Adglobe - sviluppatore - hanno annunciato che l'edizione fisica di Redemption Reapers, precedentemente prevista per il tardo aprile, è stata rimandata a inizio di luglio. Inoltre, ha confermato che arriverà anche una versione PS5, che sarà accessibile tramite upgrade gratuito se si possiede già la versione PlayStation 4.

Secondo le due compagnie, il ritardo della versione fisica è dovuto alla volontà di inserire altri miglioramenti in Redemption Reapers tramite aggiornamento. Il team ha infatti annunciato nuovi update per il videogame.

Sono state confermate la patch 1.30 - che proporrà miglioramenti alla usabilità, aggiusterà gli equilibri di gioco e inserirà modifiche e novità per l'interfaccia utente - e la patch 1.40 per Redemption Reapers, che proporrà una modalità Facile, aggiungerà la Nuova Partita + e supporterà la versione PS5.

Ricordiamo che attualmente Redemption Reapers è disponibile in formato digitale su PC (tramite Steam), Switch e PlayStation 4.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Redemption Reapers è un gioco che non aveva bisogno di una storia ma si è trovato costretto a raccontarne una per dare un senso logico al suo ottimo sistema di combattimento strategico. Nemici e personaggi sono davvero piatti ma sul campo di battaglia poco importa: tra posizionamenti, attacchi a catena, frecce e spadoni, affrontare le orde dei Mort è un piacevole, e difficile, passatempo. I filmati interattivi non sono proprio belli da vedere, con personaggi spesso fuori fuoco e animazioni facciali davvero rudimentali, e le frasi in combattimento dei cinque eroi non sono poi così varie e stufano in fretta, ma i video si possono saltare e l'audio in game è regolabile. Quello che conta è la precisione e la fluidità con cui gli sviluppatori di Redemption Reapers hanno progettato il suo gameplay tattico. Questo gioco vi lancerà una sfida a cui, se vi piacciono gli strategici, sarà difficile resistere."