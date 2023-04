Xbox Series X|S, le expansion card di Western Digital hanno un prezzo più accessibile

Col senno di poi, probabilmente siamo tutti d'accordo nel dire che l'idea delle expansion card per Xbox Series X|S non è stata molto brillante, visto il prezzo assolutamente proibitivo di questi dispositivi, prodotti finora in esclusiva da Seagate.

Pare tuttavia che anche Western Digital le stia proponendo, e a cifre più convenienti: sul sito della catena americana Best Buy è comparso un primo modello con taglio da 1 TB a 179,99 dollari: 40 in meno rispetto alle card Seagate di pari dimensioni.

Western Digital, l'expansion card per Xbox Series X|S

Certo, si tratta di una somma ancora sostanzialmente superiore a quella necessaria per un SSD PCIe M.2 compatibile con PS5, ma è comunque un passo in avanti, nella speranza che anche altri produttori si aggiungano alla lista e contribuiscano a un abbattimento dei prezzi.

Come sapete, l'alto costo delle expansion card per Xbox Series X|S viene compensato dalla loro straordinaria semplicità d'uso: per poterle utilizzare basta inserirle nell'apposito slot della console, senza doverla aprire e senza operazioni di installazione come accade invece su PlayStation 5.