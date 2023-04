Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, ottimi risultati al botteghino USA e mondiale

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri ha conquistato il primo posto al botteghino questo fine settimana, battendo John Wick: Chapter 4 e guadagnando 38,5 milioni di dollari negli USA. A livello internazionale, la commedia fantasy ha inoltre superato le aspettative.

Secondo le previsioni iniziali, Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri avrebbe dovuto guadagnare circa 25 milioni di dollari in totale dai mercati internazionali, ma gli introiti effettivi alla fine del weekend è di 33 milioni di dollari. Complessivamente, il film ha ottenuto globalmente 71,5 milioni di dollari.

Il film è arrivato in più di 60 mercati questo fine settimana ed è stato al primo posto in molti di essi. Il Regno Unito è stato un grande mercato per Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, dove ha guadagnato più di 4 milioni di dollari.

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri è diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein, con una sceneggiatura scritta insieme a Michael Gilio. Il film è interpretato da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Rege-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis e Hugh Grant.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Wizards of the Coast è stata furba perché non si è limitata a creare un adattamento cinematografico di D&D, ma ha prodotto un divertente film d'azione e di avventura e lo ha ambientato all'interno del suo celebre universo fantasy. Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, infatti, è un film divertente, leggero e godibile da tutti che strizza l'occhio ai fan con tante citazioni e situazioni, oltre che con una coerenza di fondo molto forte con la licenza originale. Il risultato è due ore di puro intrattenimento con le quali staccare dalla vita quotidiana per immergersi nelle atmosfere della Costa della Spada."