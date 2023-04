PS5: il trailer thailandese della console fonde orrore, latte, misticismo ed è folle e divertente

Sony PlayStation ha sempre avuto un certo gusto per le pubblicità sopra le righe, alle volte un po' strane, alle volte un po' drammatiche o più epiche del necessario. Ora è di nuovo il turno delle pubblicità strane. Parliamo di una pubblicità dedicata a PS5 che arriva direttamente dalla Thailandia, ed è un mix di orrore, latte e misticismo. Guardatela subito qui sotto.

Il video si apre con la presentazione dei "protagonisti", una giovane coppia che lavora in un café. Lei prende gli ordini, lui prepara bevande e dolci. Qualcosa, però, cambia dopo il compleanno di lui. Il ragazzo inizia a comportarsi in modo strano, durante la notte sta sveglio e si comporta in modo spaventoso e mentre lavora sembra quasi posseduto, al punto tale da versare ovunque il latte. La ragazza arriva quindi a contattare un mistico per trovare una soluzione. Che succede? E cosa centra con PS5?

La risposta arriva poco dopo e spessa il senso di orrore che caratterizza la prima parte del video: il ragazzo è semplicemente ossessionato dall'idea di avere una PS5. La ragazza lo capisce e quindi ne compra una e iniziano a giocare assieme e tornano felici.

Si tratta di un video un po' strano, magari non troppo lusinghiero nei confronti dei videogiocatori visto che senza una PS5 il protagonista non sembra in grado di vivere regolarmente, ma forse non è il caso di analizzare in modo troppo serio la pubblicità.

Come detto, Sony non è nuova a questo tipo di marketing. Vi ricordiamo ad esempio questa bizzarra pubblicità giapponese per PlayStation 4.