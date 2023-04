Resident Evil 4 Remake: dove trovare le piccole chiavi e i cassetti da aprire

Tenete presente che ogni chiave può aprire un qualsiasi cassetto chiuso, ma si può utilizzare una sola volta . Solitamente chiavi e cassetti non sono troppo distanti tra loro, quindi di seguito oltre alla posizione delle prime (contrassegnate di rosso nella mappe qui sotto) vi suggeriremo qual è il tesoro più vicino da recuperare (in verde).

La peculiarità delle chiavi è che non sono considerate dei veri e propri tesori, quindi non appaiono nella mappa neppure se avete acquistato le "mappe del tesoro" dal Mercante. Ma niente paura, vi diamo una mano noi: in questa guida vi spiegheremo come ottenere tutte le piccole chiavi di Resident Evil 4 e dove si trovano i cassetti da aprire.

Durante le vostre (dis)avventure in Resident Evil 4 Remake potreste imbattervi in alcuni cassetti chiusi a chiave . Per aprirli è necessario utilizzare un oggetto speciale chiamato "Piccola Chiave" . In totale ce ne sono otto da recuperare per mettere le mani su altrettanti tesori, perlopiù oggetti di valore da rivendere.

Dove trovare le chiavi piccole e quali cassetti aprono

La posizione della prima piccola chiave e il cassetto più vicino

Piccola Chiave #1 - Valle

Potrete ottenere la prima chiave a partire dal Capitolo 2 nella Valle, una zona che visiterete poco dopo aver fatto la conoscenza del Mercante. Per la precisione, è situata nella casa a sud di questa zona. Partendo dall'inizio dell'area, attraversate il ponte di legno sulla sinistra, dopodiché scendete le scale e girate a destra. La chiave è dentro un piccolo scrigno.

Potrete utilizzarla per aprire il cassetto chiuso che si trova nella Fabbrica Abbandonata, nella stessa stanza dove in precedenza avete recuperato l'equipaggiamento di Leon.

La posizione della seconda piccola chiave

Piccola Chiave #2 - Villa del Capo Villaggio

Sempre nel Capitolo 2 potrete recuperare una seconda chiave. La troverete all'interno della Villa del Capo Villaggio. La chiave è sopra un mobile di legno, situato nell'angolo sudovest della casa.

La posizione del cassetto chiuso più vicino

Vi suggeriamo di utilizzarla nel Capitolo 3 per aprire il cassetto chiuso situato nella casa centrale nella parte nord della Piazza del Villaggio.

La posizione della terza piccola chiave e il tesoro più vicino

Piccola Chiave #3 - Allevamento Pesci

Potrete recuperare un'altra chiave nel Capitolo 3, nell'area Allevamento Pesci. Per la precisione si trova in un cassetto all'interno di un capanno alla sinistra della rimessa dove otterrete la tanica di benzina necessaria per proseguire nel gioco.

Potrete utilizzare questa chiave per recuperare un tesoro situato nell'area del Mercante subito dopo la cava. Scendete le scale a pioli alla sinistra di questo affabile negoziante, e girate a destra per trovare un cassetto chiuso.

La posizione della quarta piccola chiave e del tesoro più vicino

Piccola Chiave #4 - Altare nella Foresta

Nel Capitolo 4 potrete recuperare una chiave nell'Altare nella Foresta. Per raggiungere quest'area, utilizzate la barca per tornare nella Colonia sul Lago, a nord del lago. Fate fuori i nemici e poi utilizzate la Chiave con Stemma recuperate in precedenza per aprire la porta chiusa in direzione nord. Avanzate e arriverete eventualmente in piccolo spiazzo all'aperto utilizzato per dei macabri riti. La chiave piccola si trova accanto a un barile di legno, a ovest di quest'area.

Vi suggeriamo di utilizzarla per recuperare un tesoro situato nella Colonia sul Lago, nella casa al centro di questo area.

La posizione della quinta piccola chiave e il tesoro più vicino

Piccola Chiave #5 - Chiesa

Potrete recuperare un'altra chiave sempre durante il Capitolo 4. Non appena entrati nella chiesa dove è tenuta prigioniera Ashley, proseguite dritti fino all'altare e troverete l'oggetto sopra un tavolo sulla destra.

Potrete utilizzare questa chiave una volta usciti dalla chiesa. Si trova nella zona sicura con la macchina da scrivere al lato ovest dell'edificio.

La posizione della sesta chiave piccola e del tesoro più vicino

Piccola Chiave #6 - Legatoria

Potrete ottenere la successiva chiave piccola durante il Capitolo 8, nel castello di Salazar. Una volta risolto il breve puzzle nella Legatoria, procedete sempre dritti nel corridoio finché non raggiungerete una piccola stanza illuminata da un candelabro. La chiave si trova sopra un baule di legno davanti alla finestra.

Fortunatamente c'è un cassetto chiuso proprio nella Legatoria che avete appena superato, dunque non vi resta che tornare indietro di alcuni metri per recuperare un altro tesoro.

La posizione della settima piccola chiave

Piccola Chiave #7 - Corridoio centrale - Armeria

La settima chiave piccola di Resident Evil 4 Remake si trova nel Capitolo 9. Per la precisione è all'interno di un mobile in legno situato nel corridoio che parte dal secondo piano dell'area Corridoio Centrale e arriva all'Armeria.

La posizione del tesoro nella Camera di Udienza

Gli ultimi due tesori da recuperare purtroppo non sono molto vicini rispetto alla posizione delle chiavi. In questo caso vi suggeriamo di fare un po' di back tracking e affrontare qualche nemico extra per tornare nella Camera di Udienza (se non avete fretta più avanti sbloccherete un treno che parte dai pressi del mercante del Corridoio Centrale, che vi farà risparmiare un po' di strada). C'è un cassetto da aprire nel muro nord dell'area.

La posizione dell'ottava piccola chiave

Piccola Chiave #8 - Sala da Ballo

L'ultima chiave piccola si trova nella Sala da Ballo, ma potrete ottenerla solo a partire dal Capitolo 12, poco dopo lo scontro con un boss (che non citiamo per non fare spoiler). Una volta raggiunto il Mercante e il treno che porta alla Torre dell'Orologio setacciate la zona e troverete l'oggetto sopra un tavolino di legno circolare.

La posizione del cassetto chiuso nei bastioni

Anche l'ultimo tesoro richiederà un po' di backtracking e di affrontare qualche nemico extra. Dovrete infatti recarvi nuovamente nei Bastioni del Castello, passando dal Cortile. Una volta giunti nell'area, eliminate il primo nemico e procedete verso il primo bastione e aprite la porta sparando al contrappeso sulla destra. Qui troverete l'ennesimo cassetto chiuso a chiave.