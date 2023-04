Humble Choice di aprile 2023: tre giochi inclusi svelati dal noto leaker billbil-kun

Il noto leaker billbil-kun ha svelato tramite Twitter quelli che dovrebbero essere alcuni dei giochi inclusi nell'Humble Choice di aprile 2023: parliamo di Death Stranding Director's Cut, Aliens Fireteam Elite e Rollerdrome. Il periodo di disponibilità del prossimo Humble Choice va dal 4 aprile al 2 maggio 2023.

Come sempre ricordiamo che si tratta solo di un leak, non di un'informazione ufficiale, ma billbil-kun condivide questo tipo di informazioni da molto tempo e si è sempre rivelato preciso. Possiamo quindi supporre che anche in questo caso non abbia sbagliato e questi giochi siano compresi con l'Humble Choice di aprile 2023.

Death Stranding Director's Cut è la versione estesa del gioco di Kojima Productions. Oltre al gioco base, inserisce alcuni contenuti aggiuntivi, come missioni extra, più contenuti narrativi, un poligono di tiro, dei percorsi di gara e un'area aggiuntiva densa di pericoli.

Aliens: Fireteam Elite è un gioco sparatutto survival horror nel quale un team di soldati deve combattere contro orde di Xenomorfi. Si tratta di un gioco cooperativo nel quale è possibile personalizzare il proprio equipaggiamento, salire di livello e scegliere tra varie classi.

Rollerdrome è un gioco d'azione sparatutto in terza persona a giocatore singolo, che fonde sparatorie e acrobazie. Con i propri pattini ai piedi, si devono eseguire vari trick all'interno di arene ed eliminare una serie di avversari.

Diteci, cosa ne pensate di questo (possibili) giochi dell'Humble Choice di aprile 2023?