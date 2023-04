Konami apre una nuova sede per lo sviluppo di giochi e mira a creare un centro R&D nel 2025

Konami ha annunciato l'apertura di una nuova sede a Osaka, in Giappone, dove verranno riallocati gli studi di sviluppo principali della compagnia. Inoltre è in programma anche la costruzione di un centro R&D (ricerca e sviluppo), ad Ariake, nel quartiere Koto-Ku di Tokyo.

Stando al comunicato ufficiale presente sul sito ufficiale dell'azienda, il "Konami Osaka Studio" è stato realizzato con il motto "Creators First" (prima i creatori) e punta quindi a offrire un ambiente produttivo dove gli sviluppatori "possono esprimere il loro pieno potenziale" ed è situato in una posizione conveniente per l'accesso ai trasporti pubblici. Inoltre, apprendiamo che la struttura è attrezzata con apparecchiature di motion capture e studi audio, necessari per lo sviluppo di videogiochi e non solo.

La sede di Konami Osaka Studio

Il centro R&D "Konami Creative Front Tokyo Bay", invece punta a "creare un ambiente di lavoro sano e vivace per i dipendenti". La compagnia ha anche ricordato che di recente ha aumentato lo stipendio dei suoi dipendenti, in maniera simile a quanto hanno fatto anche Nintendo e Sega.

La speranza è che il nuovo polo dello sviluppo di Konami sia stato realizzato in vista di un maggior focus della compagnia nella realizzazione di videogiochi, settore che da diversi anni ha messo in secondo piano o dove in ogni caso ci sono stati meno investimenti rispetto al passato.