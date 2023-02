Redemption Reapers: la recensione di uno strategico a cui non serve una storia

Dove questo gioco fa molto bene, però, è nella sua personale interpretazione delle meccaniche classiche degli strategici tattici a turni, in cui l'elemento più importante è il posizionamento di un determinato personaggio. In questa recensione di Redemption Reapers vi racconteremo i pro e i contro di questo gioco, ma solo voi potrete decidere se un titolo quasi completamente privo di narrativa interessante valga il vostro tempo.

Sviluppato da Adglobe ed edito da Binary Haze Interactive , Redemption Reapers prende molto di quello che è stato fatto bene da Fire Emblem, XCOM e Tactics Ogre e lo rimescola, innovando leggermente, in salsa dark fantasy. L'estetica gotica è un piacevole respiro di sollievo dai soliti paladini in armatura scintillante del genere ma, tanto visivamente quanto narrativamente, gli stereotipi del genere JRPG affossano i momenti di non combattimento fin quasi a farli diventare insopportabili.

Il dibattito se a un videogioco serva davvero una componente narrativa va avanti da sempre. Ci sono titoli che fondano la loro intera essenza sulla storia e altri che la usano come semplice intermezzo tra un combattimento all'altro. Purtroppo, o per fortuna, Redemption Reapers appartiene a questa seconda categoria. Questo RPG tattico ha un sistema di combattimento sinergico e interessante, ma racconta una storia davvero banale e noiosa.

La curva è stretta

La storia banale è un facile ostacolo da superare per godersi il sistema di combattimento di Redemption Reapers

Redemption Reapers segue le vicende della Brigata del Falco di Cenere, un gruppo di cinque mercenari chiamato ad aiutare delle non meglio precisate nazioni a liberarsi dai Mort, degli orchi brutti e cattivi che per qualche motivo stanno mettendo a ferro e fuoco tutti i villaggi e le città che incontrano. Raramente ci è capitato di vedere un nemico così privo di identità e con delle motivazioni talmente vaghe da farci (quasi) perdere la voglia di intervenire in soccorso dei civili. Con il passare delle ore qualche elemento in più della trama emerge, ma con molta lentezza e con tanti riempitivi inutili. Nemmeno dal punto di vista dello sviluppo dei personaggi abbiamo avuto qualche soddisfazione. I cinque eroi giocabili e gli altri personaggi con cui abbiamo interagito a livello caratteriale sono piatti come tavole e si limitano a perpetrare gli stereotipo che incarnano. Insomma, tutto il buono che c'è in questo titolo viene dal suo sistema di combattimento.

Prima di analizzare il gameplay di Redemption Reapers è importante fare una precisazione: non è un gioco semplice. Se vi piacciono le sfide c'è molto pane per i vostri denti in questo gioco di ruolo tattico, ma se siete alla ricerca di un'esperienza più tranquilla o in cui si possa banalmente decidere il livello di difficoltà, allora meglio starne alla larga. Già nelle prime ore di gioco ci siamo ritrovati a ripetere anche cinque o sei volte lo stesso livello perché i nemici sono tanti e picchiano davvero forte. Ogni personaggio e ogni avversario ha delle statistiche che determinano se può schivare o meno un attacco in arrivo ma a volte l'intelligenza artificiale si accanisce contro un particolare membro della vostra squadra. Posizionare un eroe nel punto sbagliato equivale a vederlo morire e ad assottigliare le vostre speranze di vittoria. La frustrazione si fa sentire, ma una volta presa la mano le soddisfazioni iniziano ad arrivare. Ora che abbiamo messo in chiaro che Redemption Reapers è un gioco difficile, possiamo iniziare a scomporre il suo sistema di combattimento.