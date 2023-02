Microsoft, modificato un messaggio che parlava di "Portare i giochi Xbox ai giocatori Nintendo"

Brad Smith, il presidente di Microsoft, ha modificato un messaggio pubblicato su Twitter, togliendo una frase in cui parlava di portare i giochi di Xbox ai giocatori di Nintendo. Il testo era stato scritto in relazione all'annuncio dell'accordo con la casa di Mario relativo alla serie Call of Duty.

Se ricordate, Microsoft e Nintendo hanno firmato un contratto che impegna la casa di Redmond a portare i Call of Duty sulle piattaforme di Nintendo per dieci anni. Ovviamente nel caso l'acquisizione di Activision Blizzard vada a buon fine. Nel testo si originale di Smith si plaudiva all'idea di portare dei giochi Xbox sulle console di Nintendo, con chiaro riferimento alla serie di Activision. Evidentemente in molti l'avevano interpretata in altro modo.

Leggiamo il nuovo messaggio di Brad Smith:

Questo era il messaggio originale, con sottolineata la parte rimossa:

Il messaggio originale

Cosa può indicare questa modifica? Probabilmente è stata fatta solo per evitare fraintendimenti, visto che in molti avevano iniziato a chiedere se anche altri giochi Xbox sarebbero arrivati sulle console di Nintendo, come Starfield o Fable. Insomma, sembra che ci troviamo di fronte a un piccolo errore di comunicazione e nulla più.