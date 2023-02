Dark and Darker, nuovo playtest ad aprile

Ironmace ha annucniato che Dark and Darker non uscirà in accesso anticipato ad aprile, come precedentemente pianificato, ma avrà almeno un'altra fase di playtest, che si terrà tra il 14 e il 19 aprile 2023. La motivazione è che ha bisogno di più tempo per lo sviluppo.

"Molti avventurieri pensavano che l'Accesso Anticipato sarebbe arrivato ad aprile, ma Ironmace ha bisogno di più tempo per lo sviluppo del gioco e ci sarà quindi un nuovo playtest.

Il prossimo playtest è stato programmato per il 14-19 aprile."

Dark and Darker ha avuto enorme successo su Steam durante il recente Next Fest, con la demo che è stata giocata da più di due milioni di giocatori. Il test pubblico è andato benissimo, ma pare aver aperto delle questioni che Ironmace vuole provare a risolvere prima del lancio. Per questo è stato deciso di rimandare la vendita del gioco di qualche altro mese.

Nel nuovo playtest ci saranno delle aggiunte sostanziali, che i giocatori potranno provare. Intanto, se volete saperne di più, leggete il nostro provato di Dark and Darker.