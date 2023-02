Dark and Darker, il provato di un FPS fantasy che ha il sapore di Escape from Tarkov

Quando si organizza una campagna di, gioco famoso a caso, Dungeons & Dragons, difficilmente lo si fa solo per tirare dei dadi. Ogni giocatore in cuor suo spera di riuscirsi a immaginarsi mentre penetra in luoghi pericolosissimi, pieni di mostri e di tesori, finendo per avere la meglio e tornare a casa con la gloria e il bottino (ovviamente è una semplificazione). Come scoprirete leggendo il provato di Dark and Darker , il titolo di IRONMACE tenta di guardare a quel tipo di esperienza, pur essendo sostanzialmente uno sparatutto in prima persona fantasy, da giocarsi PvPvE.

Dungeon crawler spietato

Il mondo di Dark and Darker è molto buio

I ragni sono fastidiosissimi. Questa è la prima frase che ci è venuta da scrivere per parlare di Dark and Darker. Appaiono senza sosta, sono deboli ma implacabili e nei momenti più concitati non lasciano scampo. Durante le ore che abbiamo passato con la demo del gioco, pubblicata in occasione del recente Steam Next Fest, ma proseguita oltre per problemi tecnici, ci è capitato più volte di essere mangiati dai ragni. Una volta stavamo correndo verso l'uscita con poca vita rimasta ed eccoli là a divederci dall'agognata meta. I nostri due compagni di squadra, invece di aiutarci, se ne sono andati per non perdere il loro bottino e noi siamo rimasti lì, soli, a tentare di fermare le bestioline pelose, ma con scarsi risultati. Mentre venivamo mangiati ci è venuto in mente Escape from Tarkov, titolo a cui IRONMACE deve aver guardato parecchio per realizzare il suo gioco.

L'atmosfera è quella di un gioco di ruolo

Il cinismo delle dinamiche di gioco è più o meno lo stesso: ci si aiuta finché non si è nelle condizioni di capitalizzare, disinteressandosi a ciò che si lascia alle spalle. Il classico mors tua ai tempi dei giochi online.

Di suo Dark and Darker è un dungeon crawler spietatissimo, costruito guardando ai classici dei giochi di ruolo. È anche un "extraction shooter", in cui sostanzialmente vince chi riesce a scappare dalla mappa dopo aver raggiunto gli obiettivi principali. Ha anche un po' del battle royale, visto che l'area di gioco si restringe con il tempo. La premessa è abbastanza semplice da spiegare: fino a sei team di tre giocatori vengono inviati in un dungeon sotto a una cittadella in rovina dove devono raccogliere più tesori possibili.

Vince chi uscendo dal portale che viene generato casualmente ha con sé più cose. Una partita dura massimo dieci minuti (almeno nella demo), ma spesso non si riesce a sopravvivere così a lungo. Come già accennato, il dungeon in cui si va a caccia di tesori è pieno di nemici: zombi, ragni, ghoul e altri ancora. È anche un luogo molto buio, in bisogna imparare a gestire bene le torce. Essere troppo visibili rende dei bersagli facili. Bisogna imparare a usare l'oscurità a proprio vantaggio, se si vuole avere qualche possibilità di uscirne integri. Anche perché il gioco fa di tutto per impedirlo.