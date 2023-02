Gran Turismo 7: in arrivo 4 auto gratis con la patch 1.29 della prossima settimana

Kazunori Yamauchi, il boss di Polyphony Digital, con un post su Twitter ha svelato che la patch 1.29 di Gran Turismo 7 prevista per la prossima settimana introdurrà 4 nuove auto gratuite.

Quali sono? Provate a indovinare usando l'indizio offerto da Yamauchi, ovvero come al solito le silhouette dei nuovi bolidi in arrivo.

Dato che il post è stato pubblicato soli pochi minuti fa è ancora presto per dire con una certa sicurezza quali sono le vetture suggerite dal post qui sopra, ma aggiorneremo la notizia in caso di novità.

Yamauchi non specifica in quale patch verranno incluse le nuove auto. Tuttavia si parla "grandi aggiornamenti in arrivo la prossima settimana", quindi con ogni probabilità si tratta della patch 1.29 di Gran Turismo 7, che come sappiamo già includerà il supporto completo al PlayStation VR2, ed è in programma per martedì 21 febbraio 2023.

A questo punto non ci resta che attendere le note ufficiali dell'aggiornamento per scoprire tutte le novità in arrivo su Gran Turismo 7, incluse le quattro nuove vetture.