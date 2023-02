Atomic Heart: una clip ci offre un assaggio del doppiaggio italiano

Gli sviluppatori di Mundfish hanno ricordato ai giocatori che Atomic Heart sarà doppiato in nove lingue differenti tra cui l'italiano tramite un post su Twitter accompagnato da un breve video che offre un assaggio di tutte le versioni del doppiaggio.

Il filmato mostra un piccolo estratto di una sequenza cinematica in cui il giocatore ottiene una chiave di veicolo da due gemelle robot. La versione con doppiaggio italiano è al minuto 1:01.

Nei commenti al post, gli sviluppatori di Mundifish hanno inoltre svelato che sarà possibile scegliere lingue differenti per doppiaggio e i sottotitoli. Questo significa che volendo potrete optare per il doppiaggio originale in russo e i sottotitoli in italiano per rendere l'esperienza più immersiva, dato che Atomic Heart è ambientato in una versione alternativa dell'Unione Sovietica.

Atomic Heart sarà disponibile dal 21 febbraio 2023 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. Al lancio sarà incluso anche nel catalogo di PC e Xbox Game Pass. Ecco i dettagli su data e orario di sblocco di tutte le versioni.