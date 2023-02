Pokémon Scarlatto e Violetto: in regalo un Garganacl competitivo tramite un codice promozionale

The Pokémon Company ha condiviso un nuovo codice promozionale tramite il quale tutti i giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto riceveranno in regalo un Garganacl competitivo, ma solo per un periodo limitato di tempo.

La password in questione è 1STCHAMPSV e sarà valida solo fino alle 00:59 italiane di martedì 21 febbraio 2023. Per utilizzarla dovrete accedere alla funzione Dono Segreto di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Per farlo, come spiegato nella nostra guida al Dono Segreto di Pokémon Scarlatto e Violetto con tutti i codici attivi vi basta premere X per aprire il menu di pausa, scegliere la voce "Poképortale" e successivamente "Dono Segreto". Una volta fatto troverete le due opzioni: "Tramite Internet" e "Tramite codice seriale/password". Scegliete la seconda opzione e immettete il codice indicato qui sopra. Una volta fatto potrete ottenere il vostro regalo.

Il Garganacl in regalo è un esemplare speciale da competizione ispirato a quello di Jiseok Lee, il campione dell'edizione 2023 della Pokémon San Diego Regional Championships. È di livello 50 e il moveset include le mosse Sotto Sale, Ripresa, Bodyguard e Protezione. Ha inoltre l'abilità Sale Purificatore e porta con sé lo strumento Avanzi. Il suo Teratipo è Veleno.