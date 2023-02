Atomic Heart: data e orario di sblocco per PC, PlayStation, Xbox e Game Pass

A pochi giorni dal lancio di Atomic Heart, il publisher Focus Entertainment ha svelato l'orario di sblocco di tutte le versioni dell'atteso sparatutto in soggettiva di Mundfish con un post su Twitter.

Come possiamo vedere dagli orari indicati nelle due immagini/mappa qui sotto, la data e orario di sblocco di Atomic Heart su PC in Europa coincidono a quelle di PS5, PS4, Xbox Series X|S, One e Game Pass, ovvero le 00:01 di martedì 21 febbraio 2023.

Qualora giochiate in un altro paese tenete presente che l'orario di sblocco su console e Game Pass è il medesimo in ogni parte del mondo, mentre su PC varia in base al fuso orario.

Vi ricordiamo che il preload di Atomic Heart è già disponibile su Xbox Series X|S, One (pesa circa 79GB) e la versione PC del Windows Store (50,3 GB). Su PS5 e PS4 invece sarà possibile iniziare il download dei file di gioco solo da domani, domenica 19 febbraio, ma fortunatamente il peso dell'installazione è nettamente inferiore alle controparti Xbox. Tutto tace invece per quanto riguarda dimensioni e data del preload della versione PC via Steam e Windows Store.

Nei giorni scorsi gli sviluppatori di Mundfish hanno svelato anche tutti i dettagli relativi ai risoluzione e framerate su console e PC.