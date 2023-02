Atomic Heart: svelate le dimensioni su PS5 e PS4 e la data del preload

PlayStation Game Size ha svelato in anticipo le dimensioni del dowload delle versioni digitali di Atomic Heart per PS5 e PS4. Inoltre scopriamo che il preload è fissato il 19 febbraio, ovvero come due giorni prima del lancio ufficiale, come ormai da tradizione.

Stando alla segnalazione, Atomic Heart peserà 41,677GB su PS5 e 47,901 GB su PS4. In entrambi i casi parliamo di dimensioni di molto inferiori a quelle delle versioni Xbox, che sembrano quasi gargantuesche al confronto visto che toccano quasi gli 80GB.

Tenete presente che il peso è relativo alla versione 1.03 / 1.003.001 di Atomic Heart, quindi con già applicata una patch, probabilmente quella del day one, ma non sono da escludere ulteriori update al lancio e nelle settimane successive che potrebbero far lievitare ulteriormente le dimensioni totali dell'applicazione.

Vi ricordiamo che Atomic Heart sarà disponibile a partire dal 21 febbraio su PC e console. Al lancio sarà incluso nel catalogo di PC e Xbox Game Pass per tutti gli abbonati al servizio di Microsoft. Di recente abbiamo visto un trailer live action del gioco con l'attore Jensen Ackles, che prende un po' in giro Hogwarts Legacy.