Epic Games Store, gioco gratis del 16 febbraio 2023 disponibile: link al download

Epic Games Store ha reso disponibile il gioco gratis della giornata di oggi, 16 febbraio 2023: come ormai è noto, si tratta di Warpips, un particolare strategico dall'aspetto cartoonesco ma comunque piuttosto impegnativo. Potrete scaricarlo da ora alle 17.00 del 23 febbraio, quando cioè verrà sostituito dal prossimo gioco gratuito.

Come al solito, effettuare il download è semplicissimo: basta visitare la pagina di Warpips su Epic Games Store e cliccare sul pulsante "ottieni", effettuando l'accesso con le proprie credenziali e infine seguire le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione. A quel punto il gioco entrerà a far parte della nostra libreria per sempre.

Sviluppato da Skirmish Mode Games e pubblicato da Daedelic Entertainment, Warpips è un gioco strategico "facile da imparare ma difficile da padroneggiare", come riferito dagli sviluppatori. Ci troviamo qui a schierare la giusta combinazione di soldati, carri armati, elicotteri e aerei in un frenetico gioco di guerra strategico, nel tentativo di creare il miglior esercito, ricercando anche la giusta tecnologia per distruggere i nemici.

Warpips sarebbe il risultato, a base di carri armati e napalm, della fusione di Command & Conquer e Nexus Wars! Fai risuonare i tamburi di guerra e ammira gli scontri frenetici basati sulla fisica sul campo di battaglia! Forma il tuo esercito con la fanteria, i veicoli e gli aeroplani. Schiera le truppe, richiedi supporto aereo e lancia missili: il tutto senza annoiarti a gestire i minimi dettagli.

L'ambientazione bellica è filtrata attraverso il particolare stile cartoonesco del gioco, ma questo non significa che non si tratti di uno strategico impegnativo: è infatti necessario pianificare al meglio l'azione, costruire e gestire al meglio le proprie forze in campo per poter prevalere sull'avversario.