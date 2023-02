Epic Games Store: gioco gratis del 23 febbraio 2023 annunciato ufficialmente

È stato annunciato il gioco gratis per PC dell'Epic Games Store della prossima settimana. Dal 23 febbraio 2023 potrete scaricare gratuitamente Duskers.

In Dusker piloteremo dei droni all'interno di astronavi abbandonate con l'obiettivo di trovare dei mezzi per sopravvivere e al tempo stesso ricostruire gli eventi che hanno trasformato l'universo in un gigantesco cimitero. Il tutto tramite un sistema di comandi letterali da inserire manualmente.

"Sei un operatore di droni, circondato da una vecchia tecnologia che fungono come i tuoi occhi e orecchie nel mondo esterno. Quello che senti arriva attraverso un microfono remoto. Quello che vedi è come ogni drone vede il mondo. I sensori di movimento ti dicono che c'è qualcosa là fuori, ma non cosa. E quando impartisci comandi, lo fai tramite un'interfaccia a riga di comando", recita la descrizione ufficiale.

