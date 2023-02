Like a Dragon: Ishin! Demo sul combattimento disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S

La demo di Like a Dragon: Ishin! è ora non solo ufficiale ma anche disponibile, con il download che può essere effettuato adesso su PC, PS5 e Xbox Series X|S per provare un frammento dell'interessante gioco Sega.

Come era trapelato anche dal database del Microsoft Store, Like a Dragon: Ishin! ha dunque una demo incentrata sul combattimento, che consente dunque di provare il gioco del Ryu Ga Gotoku Studio in particolare per quanto riguarda le fasi di combattimento del gameplay.

Potete effettuare il download della Combat Demo di Like a Dragon: Ishin! ai seguenti link:

La versione di prova in questione, come dice la denominazione stessa, si incentra soprattutto sulle fasi action del gameplay e sul combattimento, per illustrare alcune caratteristiche di questi elementi in un capitolo particolare della serie.

Like a Dragon: Ishin! è infatti il remaster del capitolo di Yakuza ambientato nel Giappone feudale, un particolare esperimento che è rimasto finora confinato per lo più al mercato nipponico. In questo, il protagonista Sakamoto Ryoma si presenta come un ronin, un samurai senza padrone che cerca vendetta per la morte del padre adottivo, Yoshida Toyo.

Nelle ore scorse, abbiamo visto un trailer per la skin DLC Dragon of Dojima, oltre al trailer "Blade of Vengeance" che ha svelato qualcosa di più della storia e del gioco.