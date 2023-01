Like a Dragon: Ishin! Si mostra nel nuovo trailer "Blade of Vengeance"

Like a Dragon: Ishin! Torna a mostrarsi con un nuovo trailer intitolato "Blade of Vengeance" e dal carattere fortemente narrativo, che introduce alcuni elementi della storia attraverso un montaggio di scene d'intermezzo.

"Una strada pericolosa attende Sakamoto Ryoma", si legge nella descrizione, "Accusato per l'omicidio del suo mentore e in capace di distinguere amici da nemici, la sua solenne lotta di samurai per la giustizia sfida il corso della storia del Giappone stesso".

Al di là dei fatti più prettamente legati ai singoli personaggi, è chiaro anche da questo trailer come il gioco dipinga un complesso affresco sullo sfondo del Giappone feudale.

Like a Dragon: Ishin! Porta finalmente in occidente il capitolo mancante della serie di Ryu Ga Gotoku Studio, finora limitato al solo mercato giapponese. Si tratta di un gioco particolare perché abbandona la classica ambientazione urbana contemporanea per spostarsi nel Giappone feudale, mettendo in scena un'epopea di samurai.

Nella Kyo del 1860, la solenne lotta per la giustizia di un samurai è destinata a cambiare per sempre il corso della storia del Giappone. Sguaina la spada e partecipa alla rivoluzione in quest'avventura storica.

Like a Dragon: Ishin! si espande rispetto al suo predecessore del 2014, pubblicato esclusivamente in Giappone, con il supporto alla localizzazione, contenuti inediti e, grazie all'Unreal Engine 4, una grafica rimasterizzata e funzionalità avanzate per le piattaforme moderne. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo al nostro recente provato di Like a Dragon: Ishin!