Like a Dragon: Ishin!, una demo dedicata al combattimento è stata scoperta nel negozio Xbox

Grazie a una segnalazione di @ALumia_Italia su Twitter, abbiamo modo di scoprire che nel backend del negozio digitale di Xbox è stata inserita una demo di Like a Dragon: Ishin!, il nuovo gioco d'azione ad ambientazione storica di RGG Studio.

Secondo le informazioni indicate, la demo dovrebbe pesare 2.94 GB e dovrebbe essere disponibile dal 16 febbraio 2023, ovvero cinque giorni prima del gioco completo. Si tratterebbe di una demo di combattimento, quindi supponiamo sia focalizzata soprattutto sul dare al giocatore la possibilità di provare le fasi più action di Like a Dragon: Ishin!.

@ALumia_Italia indica che la demo è in versione Xbox Series X|S, ma ricordiamo che Like a Dragon: Ishin! sarà disponibile anche per Xbox One, oltre che su PC (via Steam), PlayStation 4 e PlayStation 5. Al momento non sappiamo se la demo sia esclusiva di Xbox, anche se non pare la soluzione più credibile.

Ricordiamo che Like a Dragon: Ishin! è il remake di Ryū ga Gotoku Ishin! (2014, PS3 e PS4), mai pubblicato fuori dal Giappone. Questa storia è ambientata nel passato della saga, precisamente nella seconda metà del 1800.

Abbiamo già avuto modo di provare Like a Dragon: Ishin!: ecco cosa ne pensiamo.