Pokémon Scarlatto e Violetto: annunciato un evento Raid Teracristal con Garchomp e Sylveon

The Pokémon Company ha annunciato un nuovo evento Raid Teracristal per Pokémon Scarlatto e Violetto che avrà come protagonisti Garchomp e Sylveon, e si svolgerà tra venerdì 17 febbraio e il 19 febbraio.

Al momento i dettagli scarseggiano e dunque non sappiamo se entrambi i Pokémon appariranno sia in Scarlatto e Violetto o se, come accaduto in passato per altri eventi, saranno esclusivi solo di una specifica versione di gioco. Allo stesso modo non è stato specificato i livello dei loro raid (supponiamo 4 e 5) e se avranno un Teratipo fisso o casuale. In ogni caso l'evento inizierà tra pochi giorni, dunque non dovremo attendere a lungo per scoprirlo.

Vi ricordiamo che per partecipare agli eventi Raid Teracristal, dovrete collegare il vostro Nintendo Switch a Internet e scaricare gratuitamente le ultime News dal Poképortale, accessibile dal menu di pausa. Per giocare insieme ad altri giocatori è necessario un abbonamento a pagamento Nintendo Switch Online.

Da poco invece si è concluso l'evento di San Valentino con Tandemaus e per il momento The Pokémon Company non ha svelato ulteriori raid per Scarlatto e Violetto. Chissà, magari c'è qualche sorpresa in programma per il Pokémon Day del 27 febbraio, ma per saperlo non ci resta che attendere.