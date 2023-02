Pokémon Scarlatto e Violetto: nuovi dettagli sull'evento di San Valentino con Tandemaus

Pokémon Scarlatto e Violetto festeggeranno San Valentino con un evento Raid Teracristal con protagonista Tandemaus, un mostriciattolo sicuramente azzeccato per rappresentare la festa degli innamorati, di cui ora sono stati resi noti maggiori dettagli.

L'evento sarà disponibile a partire dalle 01:00 del 13 febbraio fino alle 00:59 del 16 febbraio 2023. Tandemaus apparirà nei raid da quelli a 1 una stella fino a quelli a 5 stelle. Non avrà un teratipo fisso, come per Greninja, Charizard e altri esemplari speciali visti in passato.

Inoltre, catturare o sconfiggere Tandeamaus vi garantirà anche delle ricompense a tema San Valentino, che includono fragole e panna montata, che potrete utilizzare per creare panini durante i Picnic.

Per partecipare agli eventi Raid Teracristal, dovrete collegare il vostro Nintendo Switch a Internet e scaricare gratuitamente le ultime News dal Poképortale, accessibile dal menu di pausa. Per giocare insieme ad altri giocatori è necessario un abbonamento a pagamento Nintendo Switch Online.

L'evento di Tandemaus non è l'unica iniziativa con Pokémon Scarlatto e Violetto festeggiano la festa degli innamorati. Pochi giorni fa è stato pubblicato infatti anche uno spot a tema San Valentino che fa leva sulla modalità cooperativa per azzerare le distanze tra fidanzati. Vi ricordiamo inoltre che dal 10 al 12 febbraio tornerà l'evento Raid Teracristal di Greninja con Teratipo Veleno.