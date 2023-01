Pokémon Scarlatto e Violetto: al via l'evento Raid Teracristal di Greninja, ecco i dettagli

Su Pokémon Scarlatto e Violetto è disponibile da oggi l'evento Raid Teracristal con protagonista un esemplare speciale di Greninja, caratterizzato dal Teratipo Veleno. Affrettatevi: sarà disponibile solo fino alle 00:59 del 30 gennaio 2023. Di seguito i dettagli sul Pokémon e l'evento.

Come nel caso degli eventi di Charizard e Cinderace, anche quello di Greninja richiede di affrontare i raid di livello 7. Potrete catturare il Pokémon una sola volta per file di salvataggio e avrà l'Emblema della Forza Assoluta. Una volta acciuffato potrete comunque continuare ad affrontarlo per ottenere tutte le ricompense dei raid di livello 7.

Come riportato da Serebii.net, il Greninja dell'evento è di livello 100 e conosce le mosse Sporcolancio, Idropompa, Geloraggio e Nottesferza, a cui potrebbero aggiungersi in combattimento Fielepunte e Doppioteam.

Il Pokémon possiede una abilità nascosta/speciale, anche se non viene specificato quale, dato che Greninja ne ha più di una. Inoltre, con l'arrivo di Greninja si aggiungono ai raid a 4 e 5 stelle anche Lucario e Bronzong.

Come al solito, vi ricordiamo che per partecipare agli eventi Raid Teracristal, dovrete collegare il vostro Nintendo Switch a Internet e per giocare insieme ad altri giocatori è necessario un abbonamento a Nintendo Switch Online. È necessario anche aver scaricato le ultime News dal Poképortale, dal menu di pausa.