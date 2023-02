The Last of Us, un video mette a confronto il quarto episodio della serie con il gioco

The Last of Us è protagonista dell'ennesimo video confronto fra la serie televisiva e il gioco. Sotto la lente d'ingrandimento di IGN sono finite in particolare alcune sequenze del quarto episodio dello show prodotto da HBO.

Si tratta dell'iconico viaggio in auto di Joel ed Ellie, ma occhio agli spoiler se non conoscete la storia di cui abbiamo parlato anche nella recensione di The Last of Us: Parte 1, e che viene ripresa in maniera piuttosto fedele dalla serie TV con Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Si è già parlato tanto di come lo show prodotto da HBO risulti aderente ai materiali originali, anche per via della coordinazione con Naughty Dog e in particolare con Neil Druckmann, che ha diretto uno degli episodi e contribuito alla realizzazione degli altri.

In questo caso vediamo i protagonisti in viaggio in auto, finché a un certo punto non gli viene tesa un'imboscata da parte di un gruppo di sciacalli: le conseguenze dell'attacco sono drammatiche ed Ellie si trova a dover prendere una decisione non facile per proteggere Joel durante un violento scontro.