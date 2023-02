Pokémon Scarlatto e Violetto, lo spot di San Valentino azzera le distanze

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto si mostrano con un nuovo spot televisivo, realizzato per San Valentino, che pone l'enfasi sulla modalità cooperativa del gioco al fine di azzerare le distanze tra due fidanzati che si trovano a vivere in luoghi differenti.

Capaci di totalizzare oltre 10 milioni di copie vendute al lancio, Pokémon Scarlatto e Violetto occupano ancora le prime posizioni in classifica e si preparano senz'altro a fare bene anche a San Valentino, a maggior ragione sotto "suggerimento" di Nintendo.

Sebbene infatti il nuovo episodio abbia la media voti Metacritic più bassa della serie targata Game Freak, ciò non è bastato a diminuire l'entusiasmo che ne ha accompagnato il debutto nei negozi, anzi sembra non aver intaccato minimamente il successo di questa produzione.

La popolarità del brand giapponese è ormai talmente grande che i giochi di Pokémon non possono essere rinviati: un evento del genere si tradurrebbe in una perdita sostanziale per quanto concerne gli incassi di The Pokémon Company e Nintendo.