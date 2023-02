House of the Dragon, la Stagione 2 potrebbe arrivare prima del previsto

La Stagione 2 di House of the Dragon potrebbe arrivare prima del previsto, stando alle ultime informazioni relative all'inizio delle riprese dello show, che partiranno il prossimo 6 marzo e verranno effettuate fra Inghilterra e Spagna.

Protagonista con la prima stagione del miglior debutto per HBO dal 2010, davanti a The Last of Us, House of the Dragon ha sorpreso in positivo i fan dell'universo narrativo creato da George R.R. Martin, in particolare dopo le polemiche sul finale de Il Trono di Spade.

Alcune settimane fa la scrittrice e produttrice della serie, Sarah Hess, ha dichiarato di essere al lavoro sulla conclusione della Stagione 2 di House of the Dragon, aggiungendo che a suo avviso gli utenti non rimarranno affatto delusi.

Per quanto riguarda la situazione italiana, la piattaforma HBO Max probabilmente non farà il proprio debutto da noi neanche nel corso del 2023, dunque ci sarà da attendere ancora. Nel frattempo, però, lo show verrà certamente trasmesso su Sky e NOW TV.