Knockout City: i server chiuderanno i battenti a giugno, è ufficiale

Velan ha annunciato che chiuderà i server del free-to-play multiplayer Knockout City il prossimo 6 giugno, con la Stagione 9 che che rappresenterà dunque il canto del cigno del titolo.

Knockout City è stato pubblicato nel maggio del 2021 sotto l'etichetta EA Originals. Gli sviluppatori di Velan Studios a febbraio dello scorso anno hanno acquistato i diritti di publishing e reso Knockout City un gioco free-to-play, con l'obiettivo di "raggiungere milioni di nuovi giocatori".

A quanto pare le cose non hanno preso la piega giusta e il modello di Knockout City ormai è diventato insostenibile per uno studio di piccole dimensioni, nonostante sia stato giocato da oltre 12 milioni di persone, al punto da convincere Velan a spegnere definitivamente i server.

Velan ha annunciato che a partire da ora tutte le microtransazioni sono state rimosse dal gioco e che la Stagione 9, che inizierà il 28 febbraio, durerà 12 settimane, traghettando Knockout City fino al termine dei servizi, in programma per il 6 giugno.

Gli sviluppatori hanno promesso che supporteranno il gioco fino alla fine con aggiornamenti e contenuti. Inoltre verrà lanciata una versione standalone su PC con server privati, in modo tale che sarà possibile giocare a Knockout City anche dopo la chiusura dei server.

"Questa è stata una decisione estremamente difficile per noi, ma necessaria e importante per il nostro studio", recita il post di Velan pubblicato sul sito ufficiale di Knockout City. "Prima che ciò accada, ci sono un sacco di nuovi aggiornamenti in arrivo. Abbiamo una Stagione 9 stracolma di tutti i fantastici nuovi contenuti che ti aspetti, un epico saluto sia dentro che fuori dal gioco e persino una versione server privata su PC in modo che Knockout City possa vivere per sempre."

"Nonostante gli oltre 12 milioni di giocatori in tutto il mondo, ci sono diversi aspetti del gioco che necessitano di grandi interventi per attrarre e trattenere meglio un numero sufficiente di giocatori per essere sostenibili. Dato che siamo un piccolo studio indipendente, è semplicemente impossibile per noi apportare questo tipo di modifiche sistemiche nel gioco continuando a supportarlo. Quindi è diventato chiaro per noi che dovevamo fare un passo indietro. Ora possiamo prendere tutto ciò che abbiamo imparato, tutto ciò che ha avuto successo e tutto ciò che necessita di miglioramenti, e metterci al lavoro per esplorare nuove possibili esperienze per Knockout City e altri giochi e prodotti di cui siamo molto entusiasti."