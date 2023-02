Marvel's Midnight Suns: il nuovo DC Universe è un incubo per i crossover, dice il director

Il nuovo DC Universe annunciato da James Gunn sarà un vero e proprio incubo per i crossover: è questo il commento a caldo del director di Marvel's Midnight Suns, Jake Solomon, che in una situazione del genere non avrebbe mai potuto lavorare al suo progetto.

I film e le serie TV del DC Universe rivelati da Gunn, infatti, prevedono che ogni personaggio venga interpretato sempre dallo stesso attore, anche per quanto concerne il doppiaggio all'interno di media differenti come i videogiochi e i cartoni animati: un'idea che si rivelerà spesso impossibile da attuare.

"Una cosa del genere sarebbe stata un incubo per Marvel's Midnight Suns", ha spiegato Solomon. "Comprendo il desiderio alla base, ma film e videogiochi sono due cose molto differenti, per non parlare della pressione che un annuncio del genere esercita sugli straordinari doppiatori che lavorano in questa industria. Sono universi separati e tali dovrebbero restare."

In effetti, anche solo immaginare una filiera produttiva così intricata fa venire il mal di testa. In pratica se il prossimo interprete di Superman dovesse avere degli impegni con un'altra pellicola e non potesse doppiare il personaggio in un videogioco, lo sviluppo di quest'ultimo risulterebbe rallentato e danneggiato, e lo stesso accadrebbe ad altri progetti paralleli.

A maggior ragione, eventuali crossover, specie "affollati" come Midnight Suns, diventerebbero impossibili da realizzare in quanto bisognerebbe che tutti gli interpreti fossero disponibili durante la fase produttiva: spesso non accade per i film, figuriamoci per eventuali tie-in.