Hogwarts Legacy ora è ufficialmente un gioco Verificato per Steam Deck

Rispettando le promesse fatte da Avalanche Software alcune settimane fa, ora Hogwarts Legacy è ufficialmente un gioco Verificato per Steam Deck.

La conferma è arrivata poche ore fa da Chandler Wood, il community manager dello studio, che ha pubblicato un post su Twitter dove ha condiviso la scheda di compatibilità di Hogwarts Legacy con Steam Deck.

Se non sapete di cosa stiamo parlando, il team di Valve testa i giochi su Steam Deck e in base all'esito dei loro esami li contrassegna con tre bollini differenti: "Verificato" indica che il gioco è perfettamente compatibile su Steam Deck; "Giocabile" indica un titolo che potrebbe avere dei limiti o richiedere degli accorgimenti da parte dell'utente per giocare; mentre "Non supportato" identifica un gioco non compatibile con la console sotto vari aspetti.

Hogwarts Legacy ha ottenuto per l'appunto lo stato "Verificato", il che significa, come indicato nel post qui sopra, che tutte le funzionalità e l'interfaccia di gioco funzionano perfettamente con Steam Deck e anche dal punto di visto delle performance la console-PC di Valve dovrebbe permettere di fruire del gioco in maniera più che dignitosa, nonostante i requisiti di sistema elevati.

Hogwarts Legacy sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC dal 10 febbraio 2023 e dal 7 febbraio grazie all'Accesso Anticipato di 72 ore garantito dalle Deluxe Edition. Successivamente il titolo arriverà su PS4 e Xbox One il 4 aprile e il 25 luglio su Nintendo Switch.