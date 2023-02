Il nuovo DCU di James Gunn tra film e videogiochi

Il suo passaggio dalla concorrenza Marvel è stato estremamente complicato, ricordate? Disney aveva licenziato Gunn per alcuni tweet controversi; lui era passato a Warner Bros. e aveva diretto l'ottimo Suicide Squad; poi Disney ci aveva ripensato, complice anche una vera e propria sommossa popolare, e aveva ripreso Gunn per dirigere l'ultimo Guardiani della Galassia, in uscita a breve; infine, Gunn è tornato da Warner Bros. e ha preso in mano tutto l'universo cinematografico DC. Riprendete fiato.

Quello del reboot è un concetto molto caro ai comics americani, specialmente alla DC che, negli anni, ne ha fatto un'arte: serve a ricominciare da zero, o quasi, per sciogliere nodi narrativi troppo complessi e fare una specie di tabula rasa che aiuti i nuovi lettori ad avvicinarsi a storie e personaggi con decenni di pubblicazioni alle spalle. Non dovrebbe stupire nessuno, quindi, che James Gunn abbia deciso di fare un reboot dell'universo cinematografico targato DC e Warner Bros. dopo averne preso le redini alcuni mesi fa.

Quindi, dopo mesi di polemiche, segreti e misteri, James Gunn e Peter Safran - il produttore dei DC Studios - sono usciti allo scoperto e hanno rivelato tutto quello che hanno in cantiere per i prossimi anni, facendo anche chiarezza sui film in uscita a brevissimo. Shazam! Furia degli dei, The Flash, Blue Beetle e Aquaman e il regno perduto dovrebbero essere, in quest'ordine, gli ultimi film del corso attuale, al quale seguirà un nuovo progetto diviso in capitoli, col primo che s'intitolerà Dei e mostri. Per la serie, viva l'originalità. The Flash sarà l'artefice del reboot - un po' come successo con Flashpoint nei fumetti - che però sarà di tipo "soft", cioè non reinventerà tutte le storie e il casting, tant'è che Gunn ha dichiarato di essere aperto a future collaborazioni con gli attori Jason Momoa, Gal Gadot, Zachary Levi e persino Ezra Miller purché quest'ultimo si dia una calmata e lavori sui suoi grossi problemi comportamentali.

Della partita non faranno parte, però, Dwayne Johnson, che ha sostanzialmente combinato un casino alle spalle del precedente produttore, Walter Hamada, col famigerato cammeo di Superman in Black Adam, e lo stesso Henry Cavill, che ha appeso il mantello dell'Uomo d'acciaio al chiodo - e pure le spade di Geralt di Rivia, se per questo - in seguito a una complicata serie di... incomprensioni. Ben Affleck non tornerà a interpretare Batman, ma è altamente probabile che dirigerà un film del nuovo corso.

Una scelta controversa, quella di Gunn riguardo a Cavill: l'attore, nel tempo, ha guadagnato un enorme rispetto da parte dei fan, che hanno sperato per anni in un nuovo film con lui nella parte di Superman, e che magari si allontanasse dalla visione più fatalistica di Zack Snyder - regista di Man of Steel - per abbracciare la prospettiva più solare e positiva del personaggio a fumetti. Bisognerebbe cos'è successo veramente dietro le quinte, ma intanto la sostituzione sembrerebbe fare parte di un piano più grande che include non uno ma ben due film nuovi di zecca sull'eroe. Superman: Legacy aprirà infatti il Capitolo 1 del nuovo corso con una storia - che Gunn ha sottolineato non essere sulle sue "origini" - incentrata sugli esordi del protagonista e sulla sua vita come Clark Kent. Il film, che dovrebbe uscire nell'estate del 2025, sarà scritto e forse diretto, proprio da James Gunn, e per il momento non è stato scelto ancora nessun attore per il ruolo principale.

L'altro film su Superman resta senza titolo e sarà scritto da Ta-Nehsi Coate e prodotto da J.J. Abrams: apparterrà all'etichetta Elseworlds, che racconta storie distinte e separate da quelle del nuovo corso, ma sempre facenti parte del multiverso DCU. Alla categoria Elseworlds, per esempio, apparterranno anche The Batman - Part II, sequel dell'ottimo film di Matt Reeves con Robert Pattinson, visto lo scorso anno, e Joker: Folie à Deux con Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

Superman: Legacy sarà seguito da The Authority, un film più cupo e violento sulla squadra di supereroi creata nel 1999 da Warren Ellis e Bryan Hitch per l'etichetta Wildstorm. Poi sarà la volta di The Brave and the Bold, ennesimo reboot del personaggio di Batman: il film sarà incentrato sul rapporto tra l'Uomo Pipistrello e il Robin di turno, nella sua quinta incarnazione (Damien Wayne) che Gunn e Safran hanno descritto come "assassino" e "stronzetto".

Questo dovrebbe essere il film che Gunn vuole affidare ad Affleck, mentre il successivo, Supergirl: Woman of Tomorrow, introdurrà nel DCU una nuova versione di Kara Zor-El che non sarà interpretata dall'attrice Sasha Calle, cioè quella che indossa il costume di Supergirl nell'imminente The Flash. Secondo i piani di Gunn, la nuova Supergirl farà da contraltare caratteriale e comportamentale al nuovo Superman, ma se questo contrasto porterà a uno scontro è da vedersi. Considerate che non ci sono ancora né scrittori né registi associati a questi film, quindi è tutto in divenire, e lo dimostra anche la pellicola che dovrebbe chiudere il Capitolo 1, Swamp Thing, un vero e proprio horror ispirato al personaggio creato da Alan Moore.

Mentre al cinema si susseguiranno i film suddetti, Gunn intende prendere d'assalto anche il piccolo schermo con alcuni show che, in puro stile Marvel Cinematic Universe, dovrebbero incastrarsi nel quadro cinematografico e uscire quindi a partire dal 2025. Uno di essi, per esempio, sarà a cartoni animati e introdurrà nel DCU i Creature Commandos degli anni '80, ma in una versione completamente nuova e moderna. Gunn ha svelato che la serie è già in produzione e che proprio lui ne sta scrivendo ogni episodio. Waller, invece, sarà una serie TV live-action incentrata sull'omonima protagonista, Amanda Waller, che tornerà ad essere interpretata dall'attrice Viola Davis. La serie dovrebbe svolgersi nel tempo che intercorre tra la stagione 1 e la futura stagione 2 di Peacemaker e sostanzialmente racconterà i complotti dietro le quinte dei film cinematografici.

Gunn ha in cantiere altri tre show televisivi che, però, non hanno ancora una data, neppure indicativa. Paradise Lost sarà una serie in stile Il Trono di Spade (oppure House of the Dragon, se preferite) ambientata sull'isola di Themyscira moltissimi anni prima della nascita di Wonder Woman. Booster Gold introdurrà l'omonimo viaggiatore del tempo ne DCU con un tono più orientato verso la commedia e la satira, mentre Lanterns sarà, ovviamente, incentrata sulle amatissime Lanterne Verdi (Hal Jordan e John Stewart, nello specifico) alle prese con un mistero che s'intreccia con la narrativa nei film: la serie sostituirà quella che era in produzione per conto di Greg Berlanti e punterà a uno stile più simile a quello della pluripremiata True Detective.