Square Enix: ricavi e profitti in calo, ha programma molteplici giochi tra cui nuove IP

Square Enix ha annunciato i dati finanziari relativi ai primi nove mesi dell'anno fiscale in corso, svelando un calo dei ricavi e dei profitti anno su anno. In compenso Square Enix ha in programma di pubblicare molteplici giochi in futuro, tra cui Final Fantasy 16 e nuove IP.

Stando ai dati condivisi, i ricavi della società nel suo complesso ammontano a 1,99 miliardi di dollari, con un calo del 6,6% su base annuale. Il reddito operativo ammonta a 321,2 milioni di dollari, inferiore del 17,6% rispetto all'anno precedente.

Per quanto riguarda il segmento Digital Entertainment, ovvero quello relativo ai videogiochi, i ricavi sono scesi del 12,9% e i profitti del 21,6% anno su anno. La spiegazione offerta è che durante l'anno fiscale corrente non sono stati pubblicati giochi in grado di rivaleggiare con NieR Replicant, Marvel's Guardians of the Galaxy e Outriders, lanciati nel precedente anno fiscale. Anche il settore mobile ha registrato risultati negativi per i titoli preesistenti, mentre Final Fantasy 14 per quanto macini numeri ottimi non può competere con quelli dell'anno di lancio dell'apprezzata espansione Endwalker.

A proposito della divisione Digital Entertainment, Square Enix ha dichiarato di avere nuovi giochi in programma. Tra questi abbiamo ad esempio i già annunciati Final Fantasy 16 e Final Fantasy 7 Rebirth, ma la compagnia cita anche delle nuove IP per quanto riguarda il segmento "HD Games". Lato mobile punta di pubblicare nuovi titoli nel quarto trimestre e oltre.