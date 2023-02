GTA Online, bonus sulle missioni di vendita e rifornimento del Laboratorio di Acidi

Rockstar Games ha messo a disposizione alcuni bonus sulle missioni di vendita e rifornimento del Laboratorio di Acidi in GTA Online, mentre sta per concludersi l'evento "modalità difficile": ecco i dettagli sulle ultime novità.

Negli scorsi giorni si sono intensificati gli attacchi hacker ai danni di GTA Online, ma la struttura regge e continua a macinare contenuti per intrattenere i tantissimi utenti che si divertono a esplorare le strade di Los Santos alla ricerca di attività inedite.

"È ora di potenziare la produzione di acidi per soddisfare la domanda di una sempre più strafatta Los Santos", si legge sul sito ufficiale. "I re del crimine non diventano tali dalla sera alla mattina, ma i bonus per le missioni di vendita e di rifornimento del Laboratorio di acidi dovrebbero aiutare te e Mutt a creare, vendere e fare guadagni giganteschi a tempo di record."

"Passando ad altro, l'Evento modalità difficile: Prima dose sta per giungere alla sua conclusione, è ancora possibile ottenere articoli rari come ricompense per gli incarichi da tassista e altro ancora..."

"Effettuare consegne a domicilio, evitare imboscate della polizia, andare in modalità furtiva... tutto questo e altro ancora per completare l'obiettivo delle missioni di vendita del Laboratorio di acidi: consegnare il prodotto senza farsi catturare! E questa settimana si ottiene il 50% di GTA$ ed RP in più!"

"A proposito di mercati illeciti, assicurati che la produzione riesca a soddisfare la domanda. Aiuta Mutt a non esaurire le scorte completando le missioni di rifornimento del Laboratorio di acidi! Questa settimana otterrai scorte doppie!"

I tassisti della Downtown Cab Co. di Los Santos sono eroi mai sufficientemente celebrati: chi altri potrebbe attraversare la città con festaioli ubriachi o imprenditori nervosi nei sedili posteriori? Continua a ottenere ricompense extra per i tuoi sforzi: fino all'8 febbraio, riceverai ricompense e articoli rari per il trasporto dei passeggeri degli incarichi da tassista (le ricompense sotto forma di capi d'abbigliamento saranno consegnate al tuo guardaroba entro il 17 febbraio, i GTA$ ti saranno accreditati entro 72 ore dal completamento):

I possessori del Taxi (e coloro che lo acquisteranno entro l'8 febbraio da Warstock Cache & Carry) riceveranno la Camicia Camp collar Downtown Cab Co.

Completa una corsa durante un incarico da tassista per ricevere 100.000 GTA$.

Guadagna 20.000 GTA$ dagli incarichi da tassista per ricevere altri 100.000 GTA$.

Guadagna 40.000 GTA$ dagli incarichi da tassista per ottenere le giacche In vinile senape e In vinile smanicata senape oltre ad altri 100.000 GTA$.

Inoltre, i giocatori PS5 e Xbox Series X|S che guadagneranno 20.000 GTA$ dagli incarichi da tassista riceveranno i pantaloni Tuta Manor geometrici; quelli che guadagneranno 40.000 GTA$ dagli incarichi da tassista riceveranno anche il cappellino Manor geometrico e la felpa Manor geometrica.

L'Evento modalità difficile: Prima dose termina l'8 febbraio

L'Evento modalità difficile: Prima dose giunge alla settimana conclusiva, quindi è la tua ultima occasione per innalzare il livello di difficoltà, aiutare Dax e i Fooliganz e ottenere gli articoli rari indicati sopra come ricompensa (i quali saranno tutti consegnati entro il 17 febbraio).

GTA$ e RP doppi in Hasta la Vista

Agilità contro massa: ecco la sfida tra bici e camion. I ciclisti devono correre a manetta per tagliare il traguardo, evitando i camionisti intenti solo a bloccarli. Gioca ad Hasta la Vista questa settimana ed ottieni ricompense doppie fino all'8/02.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Se vuoi un nuovo veicolo ogni settimana, puoi contare su Simeon Yetarian, così come puoi contare sul fatto che proverà in tutti i modi a venderti i nuovi arrivi del suo autosalone. Questa settimana sono esposti il Karin Everon (fuoristrada), la Ocelot Penetrator (supercar), il Gallivanter Baller ST (SUV), la Declasse Tulip (muscle car, 30% di sconto) e il Bravado Youga Classic (furgone, 50% di sconto). Esamina le statistiche, fai un giro di prova o fai contento Simeon e acquista almeno un veicolo!

Autosalone Luxury Autos

Ammira dalla curatissima vetrina dell'autosalone Luxury Autos gli ultimi gioielli appena arrivati: la Invetero Coquette D10 (sportiva) e la Grotti Turismo R (supercar). Guarda la vetrina, impazzisci per le statistiche di queste vetture e acquistale lì su due piedi!

Veicolo da primo premio del Casinò Diamond: Grotti Stinger GT

I visitatori del Casinò e Resort Diamond possono girare la ruota fortunata una volta al giorno per provare a vincere la Grotti Stinger GT (sportiva), un'agile coupé con stile, classe e una pila alta così di multe per eccesso di velocità.

I membri dell'Autoraduno di LS in grado di classificarsi tra i primi 5 nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per tre giorni di fila riceveranno un Declasse Lifeguard (veicolo d'emergenza) per poter resuscitare i perdenti che hanno seminato poco prima. Vai nell'area di prova dell'Autoraduno per fare un giro con la Pegassi Monroe (sportiva), l'Übermacht Sentinel Classic (sportiva) e la Lampadati Tropos Rallye (sportiva, 30% di sconto).

Questa settimana, sconti del Furgone delle armi sul fucile di precisione e sui giubbotti antiproiettile

Mentre ti aggiri per la città, tieni gli occhi aperti nel caso t'imbattessi in un furgone Vapid Speedo pieno di armi e munizioni di dubbia provenienza bastanti ad armare una piccola milizia. Fai scorta di armi a prezzi ragionevoli, approfittando di uno sconto ulteriore se sei un abbonato a GTA+: